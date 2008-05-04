Кремль розпочав підготовку інавгурації Медведєва

Підготовчі роботи для висвітлення церемонії інавгурації обраного президента Дмитра Медведєва ропочалися в Кремлі. Однією з перших була встановлена "літаюча" камера.

Дві стріли крана, в декілька десятків метрів, одна з яких встановлена в районі Боровицьких воріт, а інша на Кремлівській набережній, тримають на спеціальній розтяжці телевізійну камеру. Вона показуватиме рух офіційного кортежу, в якому Медведєв прибуде в Кремль для інавгураційних торжеств.

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