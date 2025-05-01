Компанія Sony і студія Gearbox Software провели повноцінну демонстрацію геймплея Borderlands 4. Автори представили новий трейлер, а також понад 18 хвилин ігрового процесу з розбором основних елементів кооперативного лутер-шутера.
Що нового ми дізналися:
- Дія гри розгортається на новій величезній планеті Кайрос (а не на Пандорі, як раніше), де гравцям доведеться зіткнутися з новим лиходієм, Хранителем Часу (Timekeeper).
- На планеті 4 різних регіони з різними фракціями. Під час пригод можна буде вербувати союзників, які допоможуть у боротьбі з Хранителем Часу.
У грі буде чотири нові персонажі. У геймплейному трейлері показали Векс - могутню Сирену, яка може наділити себе силою або викликати смертоносні тіні, щоб битися разом з нею, і Рафу - екзосолдата корпорації Тедіора з цифровим арсеналом зброї.
Кожен герой має три активні навички, три гілки пасивних умінь і "найпросунутіше древо навичок за всю історію серії", повідомили розробники.
- Розповіли про нову систему спорядження - зброя буде випадати від восьми різних виробників, при цьому з'явиться система ліцензованих деталей, що об'єднує в одній зброї властивості різних брендів. Легендарна зброя стане дуже рідкісною і цінною, а для її фарму додані місії з повторним проходженням.
- У Borderlands 4 з'явиться повноцінний кроссплей, а складність тепер можна налаштовувати індивідуально під себе, незалежно від налаштувань своїх напарників у кооперативі. Сюжетна кампанія повністю підтримує кооп, підкреслили в Gearbox.
- Borderlands 4 вийде на PlayStation 5, Xbox Series і ПК уже 12 вересня, а на Switch 2 - колись у 2025 році (без дати релізу).
В опублікованому геймплейному ролику можна побачити, як Векс і Рафа пробиваються через секретний об'єкт у засніженому регіоні. У ролику показали захопливі битви, унікальні здібності героїв і лут, який обіцяє бути "найрізноманітнішим за всю історію серії".
Раніше Ренді Пітчфорд, голова Gearbox, спростував чутки про те, що перенесення релізу Borderlands 4 пов'язано з виходом GTA 6. Обидві гри видає Take-Two, і хоч Rockstar досі не назвала точну дату виходу GTA 6, її реліз, за чутками, відбудеться наприкінці жовтня.