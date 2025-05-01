Borderlands 4 вийде на PlayStation 5, Xbox Series і ПК вже 12 вересня.

Компанія Sony і студія Gearbox Software провели повноцінну демонстрацію геймплея Borderlands 4. Автори представили новий трейлер, а також понад 18 хвилин ігрового процесу з розбором основних елементів кооперативного лутер-шутера.

Що нового ми дізналися:

Дія гри розгортається на новій величезній планеті Кайрос (а не на Пандорі, як раніше), де гравцям доведеться зіткнутися з новим лиходієм, Хранителем Часу (Timekeeper).

На планеті 4 різних регіони з різними фракціями. Під час пригод можна буде вербувати союзників, які допоможуть у боротьбі з Хранителем Часу.

У грі буде чотири нові персонажі. У геймплейному трейлері показали Векс - могутню Сирену, яка може наділити себе силою або викликати смертоносні тіні, щоб битися разом з нею, і Рафу - екзосолдата корпорації Тедіора з цифровим арсеналом зброї.

Кожен герой має три активні навички, три гілки пасивних умінь і "найпросунутіше древо навичок за всю історію серії", повідомили розробники.

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Розповіли про нову систему спорядження - зброя буде випадати від восьми різних виробників, при цьому з'явиться система ліцензованих деталей, що об'єднує в одній зброї властивості різних брендів. Легендарна зброя стане дуже рідкісною і цінною, а для її фарму додані місії з повторним проходженням.

У Borderlands 4 з'явиться повноцінний кроссплей, а складність тепер можна налаштовувати індивідуально під себе, незалежно від налаштувань своїх напарників у кооперативі. Сюжетна кампанія повністю підтримує кооп, підкреслили в Gearbox.

Borderlands 4 вийде на PlayStation 5, Xbox Series і ПК уже 12 вересня, а на Switch 2 - колись у 2025 році (без дати релізу).

В опублікованому геймплейному ролику можна побачити, як Векс і Рафа пробиваються через секретний об'єкт у засніженому регіоні. У ролику показали захопливі битви, унікальні здібності героїв і лут, який обіцяє бути "найрізноманітнішим за всю історію серії".

Раніше Ренді Пітчфорд, голова Gearbox, спростував чутки про те, що перенесення релізу Borderlands 4 пов'язано з виходом GTA 6. Обидві гри видає Take-Two, і хоч Rockstar досі не назвала точну дату виходу GTA 6, її реліз, за чутками, відбудеться наприкінці жовтня.

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