Бомбардувальники, штурмовики та ударні вертольоти: Росія застосувала в Сирії змішану авіагрупу - Ъ

Пізно ввечері в Міноборони РФ виданню "КоммерсантЪ" повідомили, що російські літаки зробили близько 20 вильотів і нанесли точкові удари по "восьми об'єктах ІД на території Сирії і повністю знищили пункти управління терористів в горах". У військовому відомстві підкреслили, що "всі удари наносилися після проведення повітряної розвідки і уточнення даних, отриманих від штабу сирійської армії".

За словами джерела "Ъ" в органах оперативного військового управління, на аеродромі Хмеймим поблизу Латакії сформовано повноцінну змішану авіагрупу з фронтових бомбардувальників Су-24М і Су-34, штурмовиків Су-25СМ і багатоцільових винищувачів Су-30СМ, а також ударних вертольотів Мі-24 і багатоцільових Мі-8 з числа перебуваючих на озброєнні ВКС РФ.

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За неофіційною інформацією, їх перекидання до Латакії почалася паралельно з проведенням військових навчань "Центр-2015" і передуючої ним раптової перевірки Центрального військового округу (проводилися з 11 по 20 вересня). Так, чотири Су-30СМ 120-го змішаного авіаполку авіабази Домна (Читинська область) були перебазовані спочатку в Моздок, а 18 вересня в супроводі військово-транспортного літака Іл-76 пролетіли через повітряний простір Азербайджану, Ірану та Іраку і приземлилися в Латакії. Деякі ж машини (наприклад, шість одиниць Су-34) добиралися до Сирії, минаючи Азербайджан,— через Каспійське море, Іран і Ірак.

Загальну кількість військовослужбовців, задіяних в операції, в Міноборони не розкривають. Перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський лише підкреслив, що "ні в яких діях за кордоном" солдати строкової служби участі не приймають.