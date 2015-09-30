Міноборони РФ показало, як російські повітряно-космічні сили бомблять у Сирії (відео)
Міноборони Росії розповсюдило відеокадри авіаударів у Сирії з командного пункту та штабу управління бойовиків «Ісламського держави».
Про це повідомляє ТАСС.
Як зазначається, літаки російських повітряно-космічних сил нанесли точкові удари по восьми об'єктах терористичного угруповання ІД на території Сирії.
«Було виконано близько 20 вильотів літаків», - повідомив офіційний представник Міноборони Росії генерал - майор Ігор Конашенков.
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«Внаслідок повітряних ударів були вражені склади боєприпасів, озброєння, паливно-мастильні матеріали, скупчення військової техніки. Командні пункти управління формуваннями бойовиків ІДІЛ в гірській місцевості повністю знищені», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон був би «вкрай стурбований» у разі, якщо Росія почне наносити авіаудари по тим районам, де немає бойовиків «Ісламської держави».