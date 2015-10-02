Столтенберг: дії Росії в Сирії не змінять позицію НАТО щодо України

"Ми ніколи не погодимося з тим, що Україна може стати предметом торгу", — сказав Столтенберг в інтерв'ю французькій газеті Figaro, передають РИА Новости.

Він зазначив, що НАТО не змінить свою позицію щодо суверенітету й цілісності України й продовжить її підтримку політично і практично та, можливо, розширить співпрацю з Києвом.

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"Обнадіює, що (в Україні) вперше з початку вересня дотримується режим припинення вогню. Більше того, сторони прийшли до угоди про відвід важких озброєнь. Це ще один крок вперед", — зазначив генсек.

Торкаючись дій РФ в Сирії, Столтенберг закликав Росію до конструктивної співпраці у боротьбі проти ІД і пошуку політичного рішення для врегулювання конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземної операції не йдеться.

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Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

У четвер бомбардування повторилися.