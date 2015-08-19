США створять безпілотник, який зможе збивати балістичні ракети

Основне завдання такого безпілотника полягає в можливості збивати балістичні ракети в найбільш вразливий момент, відразу після запуску, без необхідності летіти в зону бойових дій, де він може бути збитий, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Breaking Defense.

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У 2010 році відбулися випробування протиракетного лазера ABL потужністю один мегават, встановленого в носовій частині вантажного літака B747-400F. Установці вдалося послідовно збити дві балістичні ракети.

Однак, проект був законсервований через високу вартість. Крім того, військових не влаштовувало, що для розміщення лазерної установки необхідний такий великий літак та екіпаж.

До того ж, у пілотованого лазера максимальна висота становила близько 12 км, і через турбулентність і хмарність виникали проблеми з прицілюванням. Військові розраховують, що безпілотник зможе підніматися на висоту до 20 км.

У США мають намір до 2018-2019 року розглянути кілька варіантів розміщення лазерних установок на безпілотниках і вибрати платформу.

Перший політ апарату з малопотужним лазерним випромінювачем для підтвердження загальної концепції планується провестивже у 2021 році.

Приблизних термінів можливого прийняття протиракетних безпілотників на озброєння Агентство протиракетної оборони США поки не визначило.