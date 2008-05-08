Через Путіна щорічне послання Медведєва перенесли на осінь

У зв`язку з програмним виступом кандидата на пост прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна в Держдумі послання президента РФ Дмитра Медведєва перенесене на осінь 2008 року, пише у четвер газета "Ведомости".

Як пояснило джерело видання в адміністрації президента, інформаційний простір переобтяжений стратегічними виступами перших осіб. "До того ж послання нового президента просто не встигають підготувати", - додав співбесідник "Ведомости".

Виступ Путіна в думі почнеться опівдні. Спочатку він виступить з 15-хвилинною промовою "Про програму основних напрямів діяльності уряду Російської Федерації", а потім півгодини відповідатиме на запитання депутатів.

Путін розповість про податкову і пенсійну реформи, які проведе як прем`єр-міністр, і про перетворення Росії на світовий фінансовий центр. Кандидат також говоритиме про вдосконалення правоохоронної і судової систем в Росії, вказують джерела газети в уряді. По суті, це буде формат щорічного послання, але на економічну тему, укладає джерело, близьке до адміністрації президента.

Путін відповість на шість запитань, нагадує газета. По два зададуть члени КПРФ, ЛДПР і "Справедливої Росії", а "Єдина Росія" від питань утримається, оскільки, за словами джерела в партії, "до голови питань немає".

"Ведомостям" став відомий і зміст питань. Депутати від ЛДПР запитають, чому російському бізнесу важко інвестувати в зарубіжні компанії і як підтримуватимуться інновації і стимулюватися молоді учені. Представники "Справедливої Росії" поцікавляться, якою стане соціальна політика і чи буде посилена роль партій в житті країни. Комуністи питання поки не сформулювали, але їх турбують зовнішня політика у зв`язку зі вступом України до НАТО, проблем виборчої системи і системи освіти.

Нагадаємо, кандидатура Путіна на пост прем`єр-міністра була внесена Медведєвим на розгляд нижньої палати невдовзі після вступу останнього на посаду 7 травня 2008 року. Як раніше заявляв спікер Держдуми Борис Гризлов, затвердження нового глави кабінету займе близько півтори години.

Лента.ру