Ізраїль святкує свою 60-у річницю

Ізраїль святкує 60-у річницю свого створення.

Торжества почалися в середу ввечері в Єрусалимі з підняття прапора на горі Герцль. По всій країні нічне небо прикрасили фейєрверки, тисячі людей прийшли на святкові концерти, які проводяться на відкритому повітрі, повідомляє радіо «Свобода».

Через побоювання терактів у країні посилені заходи безпеки.

Держава Ізраїль було проголошена 14 травня 1948 року - за день до закінчення британського мандата на управління Палестиною. В Ізраїлі цей день відзначають за єврейським календарем.