Ізраїль святкує свою 60-у річницю
08:44, 08 травня 2008Світ
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У країні посилені заходи безпеки
Ізраїль святкує 60-у річницю свого створення.
Торжества почалися в середу ввечері в Єрусалимі з підняття прапора на горі Герцль. По всій країні нічне небо прикрасили фейєрверки, тисячі людей прийшли на святкові концерти, які проводяться на відкритому повітрі, повідомляє радіо «Свобода».
Через побоювання терактів у країні посилені заходи безпеки.
Держава Ізраїль було проголошена 14 травня 1948 року - за день до закінчення британського мандата на управління Палестиною. В Ізраїлі цей день відзначають за єврейським календарем.
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