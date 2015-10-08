У Кремлі стверджують, що операція в Сирії допомагає контролювати безпеку на кордонах Туреччини

Військова операція РФ у Сирії допомагає стабілізувати ситуацію в регіоні та забезпечити безпеку. Так вважає прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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"Що стосується дій Російської Федерації у Сирії, то як раз ці дії мають на меті сприяти збереженню територіальної і політичної цілісності Сирійської Арабської Республіки, вносячи тим самим внесок у забезпечення стабільності та безпеки в регіоні, який, власне, прилягає до кордонів Турецької Республіки", - стверджує Пєсков.

На його думку, "у зв'язку з цим, безумовно, Росія якраз сприяє тому, щоб біля кордонів Турецької Республіки було більше стабільності і більше безпеки".

Крім того, в Кремлі сподіваються, що взаємовигідне співробітництво з Туреччиною збережеться.

"Президент, безумовно, вже поінформований про такі висловлювання пана Ердогана. Ми традиційно високо оцінюємо наші двосторонні відносини з Турецькою Республікою, ми щиро сподіваємося, що ці відносини і надалі розвиватимуться по висхідній, у відповідності з тими планами, які були намічені президентом Путіним і президентом Ердоганом", - заявив Дмитро Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що "це взаємовигідне співробітництво і відповідає інтересам народів двох країн".

Як повідомлялося, Туреччина у зв'язку із загостренням відносин з Росією з-за авиаинцидентов може переглянути питання закупівель російського газу, заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Як відомо, МЗС Туреччини заявив, що російські військові літаки двічі протягом трьох днів порушили турецький повітряний простір.

Міноборони РФ назвало інцидент "помилкою" і наслідком несприятливих погодних умов. Москва запевнила Анкару, що більше таке не повториться. Але НАТО не вважає подію випадковістю і зажадав від РФ роз'яснень.