В Афганістані вбили співробітницю ООН
20:40, 12 жовтня 2015Світ
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Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги в Афганістані (ЮНАМА) підтвердила смерть Олфат в заяві, кажучи, що «обурена убивством свого співробітника».
REUTERS
Афганські чиновники повідомляють, що працівниця ООН була застрелена бойовиками в провінції Кандагар.
Прес-секретар губернатора провінції Кандагар заявила 12 жовтня, що два бойовики на мотоциклі застрелили афганку Турпакай Олфат, коли вона прямувала додому з офісу, повідомляє Радіо Свобода.
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Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги в Афганістані (ЮНАМА) підтвердила смерть Олфат в заяві, кажучи, що «обурена убивством свого співробітника».
Жодне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за вбивство.
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