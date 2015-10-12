В Афганістані вбили співробітницю ООН

Афганські чиновники повідомляють, що працівниця ООН була застрелена бойовиками в провінції Кандагар.

Прес-секретар губернатора провінції Кандагар заявила 12 жовтня, що два бойовики на мотоциклі застрелили афганку Турпакай Олфат, коли вона прямувала додому з офісу, повідомляє Радіо Свобода.

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Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги в Афганістані (ЮНАМА) підтвердила смерть Олфат в заяві, кажучи, що «обурена убивством свого співробітника».

Жодне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за вбивство.