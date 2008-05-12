На виборах у Сербії перемагає пропрезидентська коаліція

На парламентських виборах у Сербії, за попередніми даними, оприлюдненими Республіканською виборчою комісією (РВК), коаліція "За європейську Сербію - Борис Тадіч" на дострокових парламентських виборах набирає 36,69% (102 депутатські мандати), а Сербська радикальна партія - 28,57% голосів (80 мандатів), передає ІТАР-ТАРС

Ці дані грунтуються на підрахунку бюлетенів на третині виборчих дільниць. За оцінкою РВК, коаліція у складі Демократичної партії Сербії та "Нової Сербії" отримує 13,54% (37 мандатів), а очолювана Соціалістичною партією Сербії коаліція - 9,14% (25 мандатів).

За Ліберально-демократичну партію проголосували 4,64% (13 мандатів). Угорська коаліція - 1,24% (3 мандати) і партія “Боснійський список за європейський Санджак” (3 мандати). Решта 15 партій і коаліцій, що брали участь у виборах, за попередніми даними РВК, не набрали необхідного мінімуму голосів і не проходять у Народну скупщину (всього - 250 місць).