На виборах у Сербії перемагає пропрезидентська коаліція
09:28, 12 травня 2008Світ
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Оброблено третину бюлетенів
|Борис Тадіч. Фото Reuters
Ці дані грунтуються на підрахунку бюлетенів на третині виборчих дільниць. За оцінкою РВК, коаліція у складі Демократичної партії Сербії та "Нової Сербії" отримує 13,54% (37 мандатів), а очолювана Соціалістичною партією Сербії коаліція - 9,14% (25 мандатів).
За Ліберально-демократичну партію проголосували 4,64% (13 мандатів). Угорська коаліція - 1,24% (3 мандати) і партія “Боснійський список за європейський Санджак” (3 мандати). Решта 15 партій і коаліцій, що брали участь у виборах, за попередніми даними РВК, не набрали необхідного мінімуму голосів і не проходять у Народну скупщину (всього - 250 місць).
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