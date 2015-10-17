США мають намір терміново модернізувати найбільші неядерні бомби - ЗМІ

Командування ВПС США має намір найближчим часом підписати з авіабудівним концерном Boeing контракт на модернізацію багатотонних протибункерних авіаційних бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP), які є найбільшими неядерними боєприпасами на озброєнні Сполучених штатів, повідомляє ZN.ua з посиланням на Flightglobal.

"У командуванні ВПС США підкреслили, що термінові оперативні потреби вимагають "негайної модифікації MOP". Робота над створенням GBU-57 почалася 2004 року, і подібні авіабомби ніколи не надходили до серійного виробництва. Повідомляється, що вони були виготовлені у "невеликих кількостях", - говориться в повідомленні.

Зокрема, авіабомби GBU-57 створені для знищення розташованих глибоко під землею цілей, подібно до ядерних об'єктів Ірану.

Повідомляється, що GBU-57 на випробуваннях скидалися з міжконтинентальних бомбардувальників B-52 Stratofortress, але їх модернізація, крім іншого, включає в себе можливість розміщення на малопомітних бомбардувальниках B-2 Spirit.

12 жовтня офіційні ЗМІ Ірану повідомили про успішне випробування іранської балістичної ракети великої дальності. Це перша ракета Тегерана далекого радіусу дії, яка дозволяє наводити і контролювати удар до самого моменту враження цілі.

Після цього представник адміністрації Білого дому заявив, що США вважають випробування Іраном ракети порушенням резолюції ООН 1929 року, згідно з якою Тегеран не може брати участь в будь-яких заходах, пов'язаних з балістичними ракетами. При цьому він додав, що випробування не є порушенням ядерної угоди, досягнутої в липні між Іраном, США і п'ятьма іншими світовими державами.

Читайте такожПарламент Ірану ухвалив історичну ядерну угоду

Крім того, відомий "мозковий центр" США CSIS ще влітку повідомляв про серйозну ракетну загрозу з боку Ірану. На їхню думку, Тегеран нарощує ракетний потенціал шляхом використання більш складних технологій.