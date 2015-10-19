Обама розпорядився почати зняття санкцій з Ірану

Про це йдеться в меморандумі американського президента, передає ТСН. Санкції будуть зняті у відповідності з положеннями угоди з Іраном.

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Зняття санкцій буде частковим: США поступово знімуть санкції щодо іранської ядерної програми, але збережуть санкції, пов'язані з програмою розробки Тегераном крилатих ракет.

Угода щодо іранської ядерної програми офіційно вступила в силу 18 жовтня.

Історичну угоду, переговори щодо якої велися більше 10 років, Тегеран і "шістка" міжнародних переговірників уклали в ніч на 14 липня у Відні. Угода спрямована на забезпечення мирного характеру ядерної програми Ірану. Вона передбачає, що збройне ембарго збереже дію протягом ще 5 років, а санкції, пов'язані з ракетною зброєю, будуть діяти 8 років. Обмеження скасують після того, як МАГАТЕ підтвердить виконання домовленостей Іраном.