На виборах у Швейцарії перемогли противники міграції

Партія, яка заручилася підтримкою 29,5% виборців, отримала 65 депутатських мандатів з 200 у Національній раді, на 11 місць більше порівняно з виборами 2011 року, передає Бі-бі-сі.

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43 депутатських мандата залишилися за Соціал-демократичною партією Швейцарії.

Швейцарська народна партія виступає за обмеження імміграції та введення міграційних квот, а також за боротьбу з ісламізацією і захист нейтралітету Швейцарії.

Популярність партії та її програми помітно зросла за останні місяці на тлі міграційної кризи в Європі.

"Голосування було показовим. Люди занепокоєні масовою міграцією в Європу", - прокоментував підсумки виборів лідер партії Тоні Бруннер.

У 2009 році з ініціативи Швейцарської народної партії пройшов референдум про заборону будівництва у країні мінаретів. Тоді пропозиція партії підтримали 57,5% виборців.