Літак ВПС Франції небезпечно наблизився до лайнера з делегацією парламенту Росії

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.

Росія викликала посла Франції в Москві Жан-Моріса Ріпера для дачі пояснень з приводу інциденту.

«19 жовтня посол Французької Республіки в Москві Ж.-М. Ріпер був викликаний до МЗС Росії до заступника міністра закордонних справ Російської Федерації А. Ю. Мєшкова для дачі роз'яснень щодо небезпечного зближення літака ВПС Франції в національному повітряному просторі», - йдеться в повідомленні.

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Послу була висловлена глибока стурбованість російської сторони у зв'язку з подією.

У свою чергу Париж заявив, що літак, який наблизився до борту російської делегації, належить Швейцарії і інцидент стався не в повітряному просторі Франції, передає Reuters.