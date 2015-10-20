Держдумі РФ пропонують прийняти закон про хімічну кастрацію педофілів

Як пише BBC, у 2012 році російські депутати вже прийняли закон, що посилює покарання для злочинців-педофілів і допускає добровільну хімічну кастрацію засудженого в обмін на скорочення тюремного терміну.

Однак, на думку автора нового законопроекту сенатора Антона Белякова, проблема зростання кількості злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх досі так і не вирішена.

"Незважаючи на те, що в пресі з'явилися твердження, що даним законом передбачено хімічна кастрація, насправді в даний час ця процедура до педофілів не застосовується", - йдеться в прес-релізі сенатора.

Читайте такожРосійський депутат: вихід з Ради Європи розв'яже нам руки, ми зможемо стратити мільйони збоченців

Згідно з законопроектом, якщо насильник скоїв тяжкий злочин щодо неповнолітнього, хімічна кастрація буде призначатися судом в обов'язковому порядку, якщо ж менш тяжкий - то суд буде приймати рішення на підставі висновку лікарів-психіатрів.

Каструвати злочинців-педофілів пропонується як за рахунок держбюджету, так і за рахунок приватних коштів із спеціального фонду.

Хімічна кастрація здійснюється шляхом введення в організм медичних препаратів, що пригнічують сексуальний потяг.

Незважаючи на те, що хімічна кастрація стосовно злочинців з сексуальними відхиленнями давно застосовується в США і країнах Європи, одностайної думки щодо необхідності цієї процедури немає.

Противники цього методу посилаються на можливість побічних ефектів, а також відзначають, що, на відміну від хірургічної кастрації, хімічна - процедура оборотна і не завжди ефективна.

Одне з американських досліджень показало, що кожен третій з чоловіків, яким був введений гормональний препарат, зберіг здатність до статевого акту.