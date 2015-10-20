Швейцарія відмовилася вибачатися за зближення винищувача з літаком російської делегації

Про це заявив кореспонденту ТАРС офіційний представник швейцарського департаменту закордонних справ Жан-Марк Кревуазьє.

«Це була процедура контролю, який ми зазвичай здійснюємо. Ми збираємося надіслати Росії ноту, щоб пояснити процедуру», - повідомив він, зазначивши при цьому, що не слід вважати це проблемою.

За словами Кревуазье, відомство вже знаходиться в контакті з послом Швейцарії у Росії і російським МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в небі над Францією швейцарський винищувач F/A-18 наблизився до російського літака, в якому перебувала делегація Держдуми на чолі зі спікером нижньої палати парламенту Сергієм Наришкіним. Депутати прямували до Женеви на сесію Міжпарламентського союзу.

У МЗС Росії у зв'язку з цим був викликаний посол Франції Жан-Моріс Ріпер, так як передбачалося, що літак французький. Пізніше Москва принесла вибачення французькому МЗС у зв'язку з викликом дипломата в російське зовнішньополітичне відомство.