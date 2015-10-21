Парламент Словенії дав армії повноваження для контролю на кордоні

Документ офіційно дозволяє відправку військовослужбовців для допомоги прикордонним підрозділам, які патрулюють кордон довжиною 670 км, повідомляє Бі-бі-сі.

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Тепер військовослужбовці мають право затримувати порушників прикордонного режиму і передавати їх поліції, а також давати розпорядження цивільним особам у прикордонній зоні.

Раніше армія могла чинити тільки технічну та логістичну підтримку поліції.

Парламент також має намір звернутися до ЄС за додатковою фінансовою допомогою для вирішення кризи з мігрантами.

З неділі в Словенію, населення якої складає всього 2 млн осіб, прибули понад 20 тис. мігрантів.

Напередодні представник МВС Словенії Боян Кител сказав, що Хорватія порушила попередні письмові угоди про кількість мігрантів, які повинні проходити через кордон двох країн.