В ООН розповіли про систематичні порушення прав біженців у Чехії

Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, передає ТАСС.

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"Згідно з авторитетним повідомленнями з різних джерел, порушення прав мігрантів є систематичними, а не ізольованими або випадковими: мабуть, вони є складовою частиною політики чеського уряду, спрямованої на те, щоб перешкодити мігрантам і біженцям проникнути на територію країни і там залишитися", - сказав він.

Разом з тим аль-Хусейн зазначив, що за останні два місяці ряд європейських країн "застосовували обмежувальну політику щодо мігрантів і біженців, які направляються в інші держави, розташовані ближче до півночі".

Але "тільки Чеська Республіка затримує цих мігрантів та біженців на 40 днів, а часом, згідно з повідомленнями, і на 90 днів", - додав він.

У зв'язку з цим Верховний комісар нагадав, що, згідно з міжнародним правом, затримання мігрантів "розглядається як крайня міра".

"Що ж стосується затримання дітей, то Комітет ООН з прав дитини підкреслював, що затримання дітей лише на основі їх статусу мігрантів або такого статусу їхніх батьків є порушенням, не відповідає їх інтересам і не може бути виправдане", - сказав він.

Аль-Хусейн також висловив стурбованість умовами утримання мігрантів в ув'язненні, які, за його словами, "гірше, ніж у в'язниці". Крім того, за його словами, затриманих мігрантів "змушують платити за своє затримання".

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Верховний комісар ООН констатував, що затримання "супроводжуються проявами ксенофобії", як то: "неодноразові ісламофобські заяви президента Мілоша Земана і публічна петиція "Проти імміграції" колишнього президента Вацлава Клауса".

У зв'язку з цим Аль-Хусейн закликав уряд Чехії "негайно вжити заходів щодо захисту прав мігрантів та біженців".

Як повідомлялося, з початку року в європейські країни по морю прибули близько 600 тисяч мігрантів. Основна частина біженців їдуть з Афганістану, Сирії та Іраку. Багато йдуть пішки з Туреччини через Грецію, Македонію та Сербію.