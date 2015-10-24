США, Туреччина і саудівці відмовились узгоджувати з РФ польоти в Сирії - BBC

Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає BBC Україна.

За словами пана Лаврова, він озвучив таку пропозицію на зустрічі з колегами із цих країн.

"Поки що від цього наші партнери відмовляються", - зазначив Лавров.

Пан Лаврова зазначив, що Росія також пропонувала учасникам зустрічі узгоджувати цілі і список організацій, які повинні вважатися терористичними. На це його колеги також поки що не погодилися.

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Водночас держсекретар США Джон Керрі за підсумками зустрічі назвав її конструктивною, а пан Лавров зазначив, що всі сторони переговорів підтримали необхідність збереження Сирії як єдиної світської держави.

Росія з кінця вересня завдає авіаударів по об'єктах на території Сирії. У Москві стверджують, що мішенню ударів є позиції бойовиків "Ісламського держави".

США і багато країн Заходу стверджують, що значна частина авіаударів припадає на територію, яку контролює помірна сирійська опозиція. На думку Заходу, таким чином Росія намагається врятувати режим Башара Асада.