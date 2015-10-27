"Лікарі без кордонів" повідомили про авіаудари по госпіталю в Ємені
12:21, 27 жовтня 2015Світ
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Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» (MSF) повідомила про авіаудари по госпіталю в Ємені.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що лікарня в Сааді була обстріляна минулої ночі.
Всередині установи знаходилися співробітники і пацієнти, повідомили в MSF.
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Раніше жертвами помилкового авіаудару по госпіталю міжнародної організації «Лікарі без кордонів» стали 12 працівників MSF і 10 пацієнтів.
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