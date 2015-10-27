"Лікарі без кордонів" повідомили про авіаудари по госпіталю в Ємені

Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» (MSF) повідомила про авіаудари по госпіталю в Ємені.

Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що лікарня в Сааді була обстріляна минулої ночі. Всередині установи знаходилися співробітники і пацієнти, повідомили в MSF. Читайте такожВ Ємені при обстрілі резиденції прем'єра загинули 12 осіб - ЗМІ Раніше жертвами помилкового авіаудару по госпіталю міжнародної організації «Лікарі без кордонів» стали 12 працівників MSF і 10 пацієнтів.

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