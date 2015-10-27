Вартість повідомлень про відмову Асада переобиратись тяжіє до нуля - Пєсков

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА "Новини".

"Ми анонімні джерела не коментуємо. Смислова вартість цих усіх повідомлень анонімних джерел тяжіє до нуля", - сказав Пєсков на прохання прокоментувати публікацію в газеті Саудівської Аравії, де говориться, що Путін дав гарантії, що Асад не буде переобиратися.

Коментуючи роботу над мирним планом по Сирії, Пєсков зазначив, що "колективні зусилля і вітається залучення інших країн". "Російська сторона на всіх можливих рівнях прикладає чимало зусиль для активізації процесу сирійського врегулювання", - додав він.

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24 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що владі Сирії "треба готуватися до виборів - і до парламентських, і до президентських". На наступний день депутат Держдуми Росії Олександр Ющенко після зустрічі з Асадом, заявив, що президент Сирії готовий брати участь у дострокових виборах.

Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що президент Сирії Башар аль-Асад повинен бути відсторонений від влади, щоб припинити поповнення лав іноземними бойовиками "Ісламської держави".