ООН засуджує авіаудар по госпіталю в Ємені, сили коаліції заперечують свою причетність

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудари по лікарні благодійної організації "Лікарі без кордонів" в Ємені, імовірно вчинені коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Генеральний секретар закликає всі сторони конфлікту в Ємені негайно припинити всі операції, у тому числі авіаудари", - йдеться в заяві представника генсека.

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Разом з тим, речник сил коаліції на чолі з Саудівською Аравією, генерал Ахмед Ассері в коментарі Reuters повідомив, що авіація дійсно виконувала завдання в провінції Саада, однак заперечив, що літаки здійснили удар по госпіталю.

Раніше УНІАН повідомляв, що благодійна медична організація "Лікарі без кордонів" заявила про обстріл однієї із своїх лікарень на півночі Ємену військовою коаліцією на чолі з Саудівською Аравією. За словами представників організації, винищувачі завдали кілька ударів по будівлі лікарні, де в той момент знаходилися лікарі та пацієнти. Повідомляється, що будівля зруйнована, медичне обладнання і запаси знищені.