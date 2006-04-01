США припустилися тисячі помилок в Іраку

Сполучені Штати припустилися тисячі тактичних помилок в Іраку, визнала держсекретар США Кондоліза РАЙС.

Як передає радіо «Свобода», про це К.РАЙС сказала 31 березня в англійському місті Блекберн, виступаючи з промовою про американську зовнішню політику.

Проте держсекретар висловила переконаність, що США з самого початку були праві, почавши операцію в Іраку і усунувши від влади Саддама ХУСЕЙНА.

К.РАЙС, яка перебуває з візитом у Великій Британії, виступила 31 березня в п`ятницю в англійському місті Блекберн з промовою про американську зовнішню політику.

У Блекберні держсекретаря США зустріла демонстрація протесту проти війни в Іраку.