Опубліковано нові фото з місця падіння Airbus А321

Також ТАСС повідомляє, що тіла загиблих в результаті катастрофи літака А321 в Єгипті, відправлені з Каїру до Санкт-Петербурга.

"З Каїру вилетів літак МНС Іл-76 до Санкт-Петербурга. На його борту тіла загиблих", - йдеться в повідомленні МНС.

Нагадаємо, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс 9268 Шарм-еш-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня через півгодини після вильоту, у 100 км на південь від адміністративного центру провінції Північний Синай міста Ель-Аріш поблизу населеного пункту Ель-Хасна. Всього в літаку знаходилися 217 пасажирів і сім членів екіпажу. За заявою влади Єгипту, ніхто не вижив.