Американський супутник зафіксував тепловий спалах перед падінням A321 - ЗМІ

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставлених чиновників оборони, передає Українська правда.

За його словами, американські розвідники вважають, що спалах є свідченням вибуху на борту літака - це міг бути вибух у паливних баках або бомби.

У той же час інфрачервоний супутник не зафіксував ніяких свідчень попадання в літак ракети - за нею б залишався тепловий слід.

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"Припущення про те, що літак був збитий ракетою, тепер не обговорюється", - сказав чиновник.

Інший чиновник також підтвердив слова першого джерела. Він заявив, що літак розпався в повітрі на великій висоті через "який-небудь вибух".

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха у Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.