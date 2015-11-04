Влада Єгипту повідомила про наявність пошкоджень на "чорному ящику" російського А321

Про це заявили в міністерстві авіації Єгипту, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

При цьому, як наголошується, бортовий самописець, який перебував у кабіні пілотів лайнера, що розбився, був частково пошкоджений.

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Згідно з повідомленням, для отримання даних з нього буде потрібний час.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела у слідчій групі, причиною падіння російського літака Airbus A321 на Синайському півострові став вибух в двигуні.