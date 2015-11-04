Влада Єгипту повідомила про наявність пошкоджень на "чорному ящику" російського А321
19:05, 04 листопада 2015Світ
1216 0
Дані "чорного ящика" літака Airbus A321 авіакомпанії "Когалимавіа", розбився на Синаї, були витягнуті, експерти вже оцінили їх стан і приступили до аналізу інформації.
REUTERS
Про це заявили в міністерстві авіації Єгипту, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
При цьому, як наголошується, бортовий самописець, який перебував у кабіні пілотів лайнера, що розбився, був частково пошкоджений.
Читайте такожНа місці аварії А321 знайдено значущі для слідства предмети – СК РФ
Згідно з повідомленням, для отримання даних з нього буде потрібний час.
Як повідомляв УНІАН, за даними джерела у слідчій групі, причиною падіння російського літака Airbus A321 на Синайському півострові став вибух в двигуні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter