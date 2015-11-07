Глава Ростуризму: в Єгипті знаходяться 79 тисяч росіян

Про це повідомив глава Федерального агентства по туризму Росії Олег Сафонов, передає Бі-бі-сі. Також він розповів, як будуть вивозитися з Єгипту росіяни, що там перебувають.

Читайте такожУ московському аеропорту "Внуково" застрягли сотні туристів через скасування рейсів до ЄгиптуЗа його словами, вивіз туристів назад в Росію не буде проводитися в екстреному порядку. Він буде організований туроператорами і буде відбуватися планово, дати, відповідні купленим туристами квитками. Туристів не будуть змушувати переривати свій відпочинок.

Олег Сафонов підтвердив, що багаж туристів будуть вивозити окремо від пасажирів.

Говорячи про компенсації туристам, які втратили можливість скористатися купленими квитками після скасування рейсів з Росії до Єгипту, Сафонов сказав, що це питання, швидше за все, доведеться прояснювати туроператорам.

"Існує кілька варіантів, яким чином туристам потрібно діяти. У них є можливість звернутися в суд; звернутися до туроператора, у якого був придбаний тур, який, можливо, надасть іншу альтернативу відпочинку. Третій варіант - туроператор може погодитись на часткову компенсацію грошових коштів, у зв'язку з тим, що він поніс певні витрати по організації цього відпочинку туриста", - сказав Олег Сафонов. Він додав, що не очікує банкрутства туроператорів після скасування єгипетських рейсів.

Напередодні глава Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков рекомендував російським авіакомпаніям призупинити польоти до Єгипту до з'ясування причин авіакатастрофи літака А321 над Сінаєм. Володимир Путін погодився з рекомендацією голови ФСБ.