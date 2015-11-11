Біженці в одному з центрів у Чехії поскаржилися на "утиск свободи" та оголосили голодування

Більше 40 біженців, які наразі мешкають в чеському центрі "Драгоніце" оголосили голодування.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.cz.

Як відзначає видання, причиною такого рішення є умови утримання в центрі, а також страх можливої депортації.

Зокрема, у вівторок 28 біженців відмовилися від вечері, у середу більше 40 не з'явилися на сніданок.

Серед біженців, які голодують, здебільшого іракці та сомалійці. Їм вдалося передати своє звернення до журналістів через пастора, який з ними працює.

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"У більшості наших випадків, ми пережили утримання (в центрах для біженців) протягом 90 днів, але подальші утиски нашої свободи вже нестерпні. Рятуючись від війни і насильства, ми опиняємося перед новою війною і позбавленням волі. Кожна людина в нашій країні втратила члена сім'ї або близьку людину. А тут з нами поводяться так, ніби ми були якісь монстри", - зауважили біженців.

Як пише чеське видання, у центрі "Драгоніце", який розрахований на 240 осіб, наразі проживає більше 100 біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чехії наприкінці жовтня пройшов ряд акцій, спрямованих проти мігрантів та ісламізації країни.