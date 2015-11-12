23-річна мексиканка заявила, що була зґвалтована 43 тисячі разів

За її словами, вона росла в неблагополучній сім'ї і піддавалася насильству з боку родичів ще в ранньому дитинстві. Коли їй виповнилося 12 років, вона познайомилася в Мехіко з 22-річним хлопцем, який привернув її добрим ставленням і дорогими подарунками. Через деякий час вони оселилися разом у містечку Тенансинго (штат Тласкала), відомому як один з найбільших в Мексиці центрів експорту повій за кордон, повідомляє Lenta.ru.

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Через три місяці спільного життя, залицяльник примусив Ясинто до заняття проституцією. Протягом чотирьох років дівчина була змушена працювати кожен день з 10 ранку до півночі, приймаючи по 30 чоловіків на день. Пара переїжджала з міста в місто, і ситуація не змінювалася.

Коли Карлі було 13, в один з готелів, де працювала вона і інші повії, багатьом з яких ледь виповнилося 10 років, нагрянула поліція. Ясинто була впевнена, що правоохоронці прийшли звільнити їх, але ті, навпаки, знущалися над дівчатами і робили компрометуючі відео, погрожуючи розіслати записи їх родичам.

У 15 років Ясинто народила від свого сутенера дочку, але той використовував дитину, щоб шантажувати її. Мексиканка була позбавлена можливості бачити дівчинку, доки тій не виповнився рік. У 2008 році під час поліцейської операції в Мехіко Ясинто звільнили з сексуального рабства.

На сьогоднішній день 23-річна мексиканка бореться з торгівлею людьми, розповідаючи свою історію на конференціях і публічних заходах. «Неповнолітніх викрадають, заманюють, відривають від сімей. Ви повинні не просто вислухати мене. Ви повинні зрозуміти, що сталося зі мною і зірвати пов'язку з очей», — говорить Карла.

Як пише The Independent, посилаючись на дані Міжнародної організації з міграції (International Organisation for Migration), в Мексиці жертвами таких злочинів стають 20 тисяч осіб щорічно. При цьому, згідно з дослідженням Університету Тласкали, кожна п'ята дитина з мексиканських сіл прагне стати сутенером, а у двох третин є родичі або знайомі, які займаються експортом секс-рабинь.