ЄС виділить майже 2 мільярди доларів на боротьбу з причинами еміграції з Африки

Про це повідомляє Agence France-Presse.

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За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, щонайбільше країн-членів ЄС повинні підключитися до збору коштів для африканського трастового фонду.

В ЄК зазначили, що 25 із 28 держав ЄС, а також Норвегія і Швейцарія, вже вклали певні кошти, які у сумі складають близько 78,2 млн євро.

"Рекордна швидкість, із якою був створений цей цільовий фонд, ще раз свідчить про наміри ЄС оперативно відповісти на виклики, що виникають у регіоні", - сказав Жан-Клод Юнкер.

"Разом з іншими європейськими країнами та нашими партнерами в Африці ми повинні працювати над усуненням глибинних причин нелегальної міграції", - додав він.

Зазначимо, що раніше ЄС пропонував Туреччині близько 3 млрд дол. і полегшення візового режиму в обмін на співпрацю в уповільнення припливу мігрантів, які прибувають до Австрії і Німеччини.