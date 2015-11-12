ЄС виділить майже 2 мільярди доларів на боротьбу з причинами еміграції з Африки
Європейські лідери прийняли рішення створити трастовий фонд в 1,9 млрд дол. для боротьби з причинами еміграції з Африки.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
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За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, щонайбільше країн-членів ЄС повинні підключитися до збору коштів для африканського трастового фонду.
В ЄК зазначили, що 25 із 28 держав ЄС, а також Норвегія і Швейцарія, вже вклали певні кошти, які у сумі складають близько 78,2 млн євро.
"Рекордна швидкість, із якою був створений цей цільовий фонд, ще раз свідчить про наміри ЄС оперативно відповісти на виклики, що виникають у регіоні", - сказав Жан-Клод Юнкер.
"Разом з іншими європейськими країнами та нашими партнерами в Африці ми повинні працювати над усуненням глибинних причин нелегальної міграції", - додав він.
Зазначимо, що раніше ЄС пропонував Туреччині близько 3 млрд дол. і полегшення візового режиму в обмін на співпрацю в уповільнення припливу мігрантів, які прибувають до Австрії і Німеччини.