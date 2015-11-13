Росіяни та греки більше за інших європейців скоротять витрати на новорічні свята - соцопитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування консалтингової групи Deloitte, пише в п'ятницю, 13 листопада, Лента.ру з посиланням на Reuters.

У середньому, згідно з дослідженням, різдвяні витрати європейців скоротяться на 0,28 відсотка і становитимуть 513 євро на сім'ю. В Росії, як очікується, святковий бюджет зменшиться на 6,96% — до 217 євро. Ще більш серйозне скорочення витрат чекає грецькі сім'ї: їх витрати знизяться на 8,63% до 402 євро. Крім цього, свої витрати уріжуть жителі Португалії ( на 5,55 відсотка) та Італії (на 3,08 відсотка).

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Експерти прогнозують падіння доходів населення, зростання безробіття і закликають міняти економічну політику.

У той же час французькі, британські, німецькі і іспанські покупці, як вважає Deloitte, в цьому році збільшать витрати. Більше всіх на Різдво витратять родини у Великобританії — 884 євро. Не стануть соромитися у витратах також данці (617 євро на сім'ю), французи (577 євро) та німці (423 євро).

В опитуванні Deloitte брали участь понад 14 тисяч жителів 14 європейських країн та Південної Африки.