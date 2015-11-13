Бомбардувальники РФ розширили зону дій у Сирії

Про це повідомляє РИА «Новости».

«За 11 і 12 листопада літаки виконали 107 бойових вильотів, в ході яких завдано поразки 289 об'єктів в провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, Латакія, Хама, Дераа і Хомс, Дейр ез-Зор», - сказав він.

За словами Конашенкова, в результаті ударів знищено 184 укріплених райони та оборонні позиції бойовиків, 50 опорних пунктів з бойовою технікою і зброєю, 34 командних пункти. Крім того, ліквідовано 16 складів боєприпасів і пального, три табори з підготовки терористів і два заводи з виробництва боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Між тим останнім часом, судячи за повідомленнями Міноборони, удари в основному завдавалися по шести провінціях, тепер географію розширено до восьми.

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Конашенков також повідомив, що «в передмісті Ель-Латамна, провінція Хама, знищено великий склад боєприпасів угруповання «Джебхат ан-Нусра». В результаті бомбового удару, нанесеного бомбардувальником Су-34, зруйновано дві будівлі, в яких бойовики зберігали реактивні і артилерійські снаряди, мінометні міни та патрони».

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Також «в районі перевалу Таніят-Ер-Руджма, провінція Хомс, бомбардувальником Су-24М завдано удару по опорному пункту бойовиків ІДІЛ. В результаті прямого попадання знищені інженерні споруди терористів, три мінометні розрахунки і польовий склад боєприпасів».

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«В передмісті Ель-Латамна, провінція Хама, знищений великий склад боєприпасів угруповання «Джебхат ан-Нусра». В результаті бомбового удару, нанесеного бомбардувальником Су-34, зруйновано дві будівлі, в яких бойовики зберігали реактивні і артилерійські снаряди, мінометні міни та патрони», - сказав Конашенков.