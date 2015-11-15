Туреччина знищила чотирьох бойовиків ІД напередодні саміту G20

Про це заявили джерела у військових колах, передає DW з посиланням на інформаційне агентство Anadolu.

Зазначається, що турецькі військові в провінції Газіантеп, неподалік від сирійського кордону, спробували зупинити дві автомашини з озброєними людьми.

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Внаслідок перестрілки четверо терористів, що перебували в одному з автомобілів, були вбиті. Друга машина змогла втекти від переслідування.

Саміт держав "Великої двадцятки" починається в неділю, 15 листопада, в Туреччині.