Під Парижем поліція ліквідувала жінку з поясом шахіда

Про це повідомляє RTL.

Всього, за останніми даними, в ході операції загинули три людини, ще двоє або троє затримані.

За деякими даними, у квартирі, яку осаджують правоохоронці, ще залишаються терористи. Вони пов'язані з серією терактів в Парижі.

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Нагадаємо, сьогодні на півночі Парижа в ході спецоперації поліції сталася перестрілка.