Під Парижем поліція ліквідувала жінку з поясом шахіда
09:20, 18 листопада 2015Світ
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Жінка в поясі смертника була вбита в ході поліцейської операції в Парижі.
- REUTERS
Про це повідомляє RTL.
Всього, за останніми даними, в ході операції загинули три людини, ще двоє або троє затримані.
За деякими даними, у квартирі, яку осаджують правоохоронці, ще залишаються терористи. Вони пов'язані з серією терактів в Парижі.
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Нагадаємо, сьогодні на півночі Парижа в ході спецоперації поліції сталася перестрілка.
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