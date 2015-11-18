Під Парижем поліція ліквідувала жінку з поясом шахіда

09:20, 18 листопада 2015
Світ
1356 0

Жінка в поясі смертника була вбита в ході поліцейської операції в Парижі.

  • Париж / REUTERS

Про це повідомляє RTL.

Всього, за останніми даними, в ході операції загинули три людини, ще двоє або троє затримані.

За деякими даними, у квартирі, яку осаджують правоохоронці, ще залишаються терористи. Вони пов'язані з серією терактів в Парижі.

Читайте такожПоліція знайшла телефон смертника з текстовим повідомленням про початок терактів у Парижі

Нагадаємо, сьогодні на півночі Парижа в ході спецоперації поліції сталася перестрілка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter