Турецькі ЗМІ розповіли про плани ІД здійснити теракти під час саміту G20 в Антальї

За даними каналу, смертники ІД планували влаштувати теракти в готелях, куди повинні були прибути лідери G20, а також в туристичних комплексах і нічних клубах Антальї, повідомляє РБК з посиланням на турецький держтелеканал TRT.

Відомості про заплановані теракти були виявлені в комп'ютерах підозрюваних у здійсненні теракту в Анкарі 10 жовтня. Інформація про плани терористів передана Управлінню з безпеки округу Анталья. Крім того, силовики провели ряд операцій і затримали кількох людей.

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За даними TRT, терористи також планували провести низку терактів смертників з невеликими проміжками часу. Таким чином бойовики збиралися зірвати парламентські вибори, які відблись 1 листопада.

Нагадаємо, в Туреччині напередодні зустрічі "великої двадцятки" було знищено чотирьох бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".