Міноборони РФ повідомляє про ліквідацію трьох польових командирів ІД
Бойовики в Сирії несуть великі втрати в результаті масованих авіаційних ударів ВКС РФ, повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Андрій Картаполов.
"Надійшла інформація про те, що в ніч на 18 листопада членами бандформирвания "Шам Талібан" був організований вивіз тіла свого командира Амада Зіяя, знищеного в районі гори Джубб ель-Ахмар. Інші бандгрупи, що діють у цьому районі, терміново запросили підкріплення через великі втрати у живій силі", — сказав Картаполов, пише Росбалт.
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З посиланням на заяву лідерів бандформувань, що орудують в провінції Ідліб, Картаполов повідомив, що при ударі російської крилатої ракети в районі населеного пункту Джузеф бойовики також понесли великі втрати.
Він повідомив, що 18 листопада у населеному пункті Асхім відбулися похорони польового командира Абу Бакра, який загинув від удару російської авіації.
Він уточнив, що бойовики ІД в Сирії визнали ліквідацію трьох польових командирів в провінції Алеппо в результаті ударів російської авіації. "Бойовики визнали ліквідацію в результаті ракетно-бомбових ударів російської авіації польових командирів Абу Нурлбагасі, Мухамеда ібн Хайрат Аль-Окаба, що діяли в районі Алеппо", — сказав Картаполов.