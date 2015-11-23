Ще одне угруповання взяло на себе відповідальність за напад на готель у Малі, жертвами якого стали 19 осіб

Про це передає ТСН із посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, у п'ятницю близько десяти бойовиків вчинили напад на готель Radisson у центрі столиці Малі і захопили в заручники 170 осіб.

У той же день сили безпеки звільнили заручників.

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Тоді президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що жертвами нападу стали 19 осіб, семеро людей отримали поранення, два бойовики ліквідовані.

Як повідомляв УНІАН, відразу після захоплення готелю відповідальність на себе за це взяла група африканських джихадистів "Аль-Мурабітун", пов'язана з "Аль-Каїдою".