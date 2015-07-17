Винні у збитті літака MH17 не підпадають під амністію відповідно до Мінських угод - Сергєєв

Про це в ефірі 5 каналу повідомив голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв.

Дипломата запитали, що Україна згідно з Мінськими угодами має обіцяти амністію причетним до подій на Донбасі, чи означає це, що можливо винні у збитті літака отримають амністію відповідно до Мінських домовленостей?

"Ми зобов'язані виконати положення резолюції 2166, яка була прийнята Радою безпеки 21 липня минулого року. В ній чітко сказано, що Рада безпеки вимагає розслідування і покарання винних, і там є окреме положення про те, що винні в цій трагедії MH17, цю пропозицію внесла малайзійська делегація, зобов'язує всі країни і, в тому числі і Україну, виконати і притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за цим злочином", - наголосив Сергєєв.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко утворив робочу групу по запровадженню міжнародного механізму притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті літака Boeing-777 Malaysia airlines.