Лідери ЄС та Туреччини 29 листопада проведуть зустріч щодо кризи з мігрантами - ЗМІ
22:51, 23 листопада 2015Світ
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Голова Євроради Дональд Туск заявив, що зустріч лідерів Європейського союзу і Туреччини з питань міграційного кризи і поліпшення відносин між ЄС і Анкарою відбудеться в неділю, 29 листопада в Брюсселі.
REUTERS
Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает gazeta.ru.
«Я скликаю саміт ЄС-Туреччина в неділю, 29 листопада, о 16.00. Мета - дати імпульс нашим відносинам і обмежити міграційні потоки», - написав Туск.
За його словами, «рішення було прийнято після позитивної рекомендації Єврокомісії та телефонної розмови цим вечором з прем'єр-міністром (Туреччини) Ахметом Давутоглу».
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Раніше прем'єр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що Греція і Туреччина повинні посилити спільні дії в боротьбі з незаконними перевізниками мігрантів та біженців в Європу з Туреччини через грецькі острови.
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