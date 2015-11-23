Лідери ЄС та Туреччини 29 листопада проведуть зустріч щодо кризи з мігрантами - ЗМІ

Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает gazeta.ru.

«Я скликаю саміт ЄС-Туреччина в неділю, 29 листопада, о 16.00. Мета - дати імпульс нашим відносинам і обмежити міграційні потоки», - написав Туск.

За його словами, «рішення було прийнято після позитивної рекомендації Єврокомісії та телефонної розмови цим вечором з прем'єр-міністром (Туреччини) Ахметом Давутоглу».

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Раніше прем'єр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що Греція і Туреччина повинні посилити спільні дії в боротьбі з незаконними перевізниками мігрантів та біженців в Європу з Туреччини через грецькі острови.