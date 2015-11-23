Командувач армії США у Європі: дії Росії в Сирії не відвернуть увагу від України

Про це УНІАН повідомили у посольстві США в Україні з посиланням на сьогоднішню заяву Ходжеса на Яворівському полігоні у Львівській області.

"Я можу сказати, що Україна може бути впевненою, що Сполучені Штати не відволікатимуться на те, що Росія робить у Сирії чи де-небудь в іншому місці. Ми вітаємо російську підтримку проти "Ісламської держави" у Сирії, але ми не відвернемося від того, що Крим залишається окупованим", - сказав Ходжес.

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У цьому зв'язку він нагадав, що усі 28 країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) на саміті в Ньюпорті (Вельс) у 2014 році дійшли згоди, що "російське вторгнення та незаконна анексія Криму є неприйнятними у XXI столітті".

"Ми закликаємо Росію дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ виконувати покладену на неї роботу - спостерігати за впровадженням Мінської угоди", - наголосив Ходжес.

Американський генерал-лейтенант також повідомив, що відвідав навчання українських солдатів щодо належного використання двох контр-батарейних радарів AN/TPQ-36, які в листопаді були передані Україні.

У цьому зв'язку він наголосив, що ці радари "в руках добре тренованих підрозділів значно покращать здатність зберігати життя українських солдатів".

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Як повідомляв УНІАН, помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд заявила, що Євросоюз і США не повинні забувати про Україну за боротьбою проти "Ісламської держави". Вона зазначила, що світ повинен продовжити тиск на Росію і сепаратистів на Донбасі, щоб примусити їх виконати всі Мінські домовленості.