У Чикаго поліцейський випустив 16 куль у чорношкірого підлітка, люди вийшли на протест (фото, відео)

Інцидент стався на одній з вулиць Чикаго ще в жовтні, повідомляє Дождь.

Пізно ввечері поліцейські переслідували молодого чоловіка, який йшов по проїжджій частині з ножем у руці. Раніше в поліції стверджували, що він повернувся в бік офіцерів, і ті відкрили вогонь з обережності.

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На відеозаписі з встановленої на одній з машин камери видно, що Макдональд йде повз поліцейських, коли один з них робить перший постріл. Після цього підліток перекинувся на місці і впав на асфальт, проте стрілянина триває з відстані в кілька метрів. Всього на тілі Макдональда виявили 16 кульових отворів.

Хоча інцидент стався місяць тому, відеозапис було опубліковано тільки сьогодні. Білому поліцейському Джейсону ван Дайку, що відкрив стрілянину, сьогодні пред'явили звинувачення у вбивстві.

Після публікації відео на перехресті вулиць Рузвельта і Холстед зібралися протестуючі, які перекрили дорогу, взявшись за руки. Поки мова йде про декілька десятків чоловік, вони повторюють фразу: «Шістнадцять пострілів!»