Чого українці чекають від СОТ (опитування)
...на Сході, на Заході, на Півдні...
Дві третини українців знають, що таке Світова організація торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного і оприлюдненого Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова під час круглого столу на тему: “Конкурентоспроможність регіонів України в умовах прискорення інтеграційних процесів”, що проходить сьогодні у Києві.
Як свідчать висновки соціологічної служби Центру, рівень обізнаності громадян у питаннях СОТ протягом 2005-2008 років дещо підвищився. Більшість із них переконані, що ця організація є корисною для світу і скоріше – для розвинутих країн, ніж для країн, що розвиваються.
Зокрема, увагу аналітиків Центру Разумкова привернула та обставина, що обізнаними вважають себе, насамперед, жителі Сходу та Заходу країни. Натомість, на Півдні та в Центрі – найбільша кількість тих, хто не знає про цю організацію.
За даними Центру, понад половина громадян з числа обізнаних переконані, що членство України в СОТ принесе користь вітчизняній економіці, а також крупному бізнесу. Натомість, наслідки для малого та середнього бізнесу для українських громадян виглядають дещо сумнівними, а для представників Півдня і Сходу – скоріше шкідливими.
Разом з цим, йдеться у результатах соціологічного дослідження, відносна більшість українців очікують, що вступ до СОТ сприятливо позначиться на ринку праці і призведе до створення робочих місць. Проте, жителі Сходу очікують скоріше на підвищення рівня безробіття, на Півдні – частіше сподіваються на створення робочих місць.
Підсумовуючи результати соцопитування, у Центрі Разумкова зазначають, що ставлення громадян до цієї організації, оцінки її корисності та наслідків для України, загалом збігаються із загальними геополітичними орієнтаціями жителів регіонів у координатах “Схід” (Росія) – “Захід” (Європа).
Під час проведення дослідження було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка складає 2,3%.