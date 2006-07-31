Росія не зможе вступити до СОТ до кінця року

Цього року приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) не відбудеться, можливо, це не відбудеться і в 2007 році. Таку думку висловив у понеділок директор Департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ Максим МЕДВЕДКОВ, який очолює російську делегацію на переговорах з СОТ, передає РІА "Новости" .

"Цього року приєднання Росії до СОТ не відбудеться. Напевно, не відбудеться приєднання до СОТ і наступного року. Таким чином, у нас є час для того, щоб підготуватися до членства в СОТ і зрозуміти ті плюси і мінуси, які ми одержимо", - сказав М.МЕДВЕДКОВ на конференції "Росія і СОТ: інтереси бізнесу".

"Ми сьогодні можемо бути чіткими і відкритими в обговоренні цих проблем, оскільки ми близькі до завершення переговорів щодо СОТ. Проте є 10-15 проблем, які ми готові обговорити сьогодні детально", - зазначив М.МЕДВЕДКОВ.

Разом з тим, раніше ряд урядовців заявляли про те, що переговори про вступ РФ у СОТ можуть завершитися в 2006-2007 роках.

Так, глава Мінекономрозвитку РФ Герман ГРЕФ за підсумками російсько-американських переговорів щодо приєднання Росії до СОТ, які пройшли в Санкт-Петербурзі, зазначав, що переговори з США щодо СОТ повинні завершитися до кінця жовтня, а до березня Росія повинна завершити багатосторонні переговори.

"Ми домовилися, що до кінця жовтня буде підписаний протокол про завершення двосторонніх переговорів, а до березня будуть завершені багатосторонні переговори", - сказав Г.ГРЕФ, зазначивши, що ці терміни зафіксовані в дорученнях президентів Росії і США.

У свою чергу, глава комітету Держдуми у міжнародних справах Костянтин КОСАЧОВ раніше заявляв, що переговори щодо вступу Росії в СОТ будуть завершені до кінця цього року. "Є вірогідність, що переговори щодо вступу в СОТ будуть завершені протягом цього року. Там залишилося не так багато проблем", - сказав він.

США є останнім партнером, з ким Росія поки що не завершила двосторонні переговори з приєднання до СОТ. Всього Росія провела такі переговори з майже 60 членами СОТ, включаючи Євросоюз, Канаду, Австралію, Індію, Китай, Південну Корею і Японію.