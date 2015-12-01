Держдеп США: заборона фондів Сороса в РФ - крок до подальшої ізоляції російського народу

Про це заявив представник Держдепу США Марк Тонер, передає DT.ua.

"Ми глибоко стурбовані обмеженнями щодо громадянського суспільства в Росії, що продовжуються. Визнання фонду "Відкрите суспільство" та Інституту "Відкрите суспільство" фонду "Сприяння" так званими "небажаними організаціями" ще більше обмежить діяльність громадянського суспільства у Росії на благо російського народу. Ця дія є ще одним прикладом зростаючого придушення російським урядом незалежних голосів і свідомим кроком до подальшої ізоляції російського народу від решти світу", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, "США як і раніше стурбовані зростаючими в Росії обмеженнями відносно незалежних ЗМІ, громадянського суспільство, членів груп меншин, і тих, хто прагне, щоб їх голос почули в уряді".

"Росіяни, як і інші народи, заслуговують відкритого ринку ідей, прозорого та підзвітного правління, рівності всіх перед законом і можливості реалізовувати свої права, не побоюючись відплати. Ми закликаємо уряд Росії виконати свої міжнародні зобов'язання щодо поваги свободи думок, мирних зібрань та об'єднань, а також верховенства закону", — додав у своїй заяві Тонер.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії заборонили діяльність Фонду Сороса, заснованого американським фінансистом Джорджем Соросом, оскільки він нібито "становить загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації і безпеки держави".

Це рішення прийнято у зв'язку зі зверненням Ради федерації Федеральних зборів РФ до генпрокурора Росії, міністра закордонних справ РФ і міністра юстиції РФ про перевірку організацій, включених в так званий патріотичний "стоп-лист".

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Нагадаємо, 8 липня Рада федерації РФ запропонувала включити в "патріотичний стоп-лист" Світовий конгрес українців, Українську всесвітню координаційну раду, а також Кримську польову місію з прав людини.

Крім того, в "стоп-лист" увійшли інститут "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса), Національний фонд демократії, Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут міжнародних питань, Фонд Макартурів, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Освіта для демократії", Східно-Європейський демократичний центр. Всього в списку 12 організацій.

Закон про небажаних організаціях Держдума РФ прийняла в середині травня. Згідно з документом, влада за погодженням з МЗС Росії можуть заборонити діяльність на території Росії організацій, визнаних такими, що "загрожують основам конституційного ладу і безпеки держави".