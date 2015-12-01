Відбувся перший в світі комерційний переліт в Антарктиду

Про це повідомляє агентство FlashNord з посиланням на прес-службу авіаперевізника.

«Перша в історії посадка комерційного пасажирського літака Boeing 757-200 ЕR на льодову злітно-посадкову смугу в Антарктиді сталася 25 листопада на льодовику Юніон Глейшер. Рейс був виконаний з чилійського Пунта-Аренаса», — розповів представник перевізника, передає Lenta.ru.

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Компанія Antarctic Logistics & Expeditions щорічно привозить в Антарктиду близько 500 туристів. Зазвичай для цих цілей фрахтуються літаки Lockheed Hercules L-382G або Іл-76-ТД. Переліт «Боїнга» був зроблений з метою довести доцільність здійснення комерційних пасажирських авіаперевезень на Юніон Глэйшер.

В авіакомпанії вже заявили, що готові відкрити рейси на південний материк. На маршруті будуть використовувати той же Boeing-757, в якому 62 місця бізнес-класу, так як польоти в Антарктиду приваблюють здебільшого заможних туристів.