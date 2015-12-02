Столтенберг заявив про відновлення роботи Ради РФ-НАТО, у Кремлі про це нічого не чули

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми прийняли рішення вивчити, як використовувати Рада Росія-НАТО для відновлення взаємодії з Росією. Ми вивчимо це питання і визначимо час і дату нового засідання", - сказав Столтенберг.

В НАТО відзначили, що рада ніколи не була скасована.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не знають про спроби відновлення роботи Ради Росія-НАТО.

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«Я не чув цієї заяви (генсека НАТО про скликання ради), і мені нічого не відомо про які-небудь зрушення в цю сторону», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАТО попередили про загрозу відновлення застосування сили на Донбасі.