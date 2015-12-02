Депутати РФ знайшли новий спосіб схуднути: прибрати з продажу турецькі цукерки у буфетах Держдуми

Про це повідомляє Російська служба BBC.

За його словами, в партію прийшов лист від виборця, який скаржився на низьку якість цукерок цієї фірми. Як зазначив Свинцов, цукерки випущені турецьким виробником, а на упаковці не вказано склад продукту.

"Негайно сьогодні відправимо не тільки звернення до апарату думи, щоб припинили продаж тут, але й у відповідні інстанції, які визначать склад продукту", - сказав Свинцов перед початком засідання Держдуми.

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"Якщо з'ясується, що тут є шкідливі речовини, ми будемо вимагати від уряду вносити у перелік заборонених товарів, ввезених з території Туреччини, кондитерські вироби та інші продукти", - додав депутат.

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Днем раніше уряд Росії опублікував повний перелік турецьких товарів, імпорт яких до РФ обмежений або заборонений. Серед них томати, цитрусові та м'ясо птиці. Також вводиться заборона на чартерні перевезення з Туреччиною і припиняються переговори про економічне співробітництво.