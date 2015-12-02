У Пентагоні відреагували на заяву РФ про причетність влади Туреччини до торгівлі нафтою з ІДІЛ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на заяву представника прес-служби Пентагону Элісси Сміт.

«Ми відкидаємо припущення про те, що турецький уряд у змові з ІД для контрабанди нафти. Ми не бачили жодних доказів на підтримку таких звинувачень», - заявила Сміт.

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За словами прес-секретаря, Туреччина приймає заходи для посилення безпеки свого кордону з Сирією разом з міжнародними партнерами.

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«Наша мета тут - перекрити контрабанду ІД», - зазначила вона.

Раніше в Міністерстві оборони Росії заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і його сім'я причетні до закупівель нафти у «Ісламської держави».

Ердоган відкинув чергові звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.