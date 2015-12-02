Посол України в Туреччині звинуватив Росію у нанесенні авіаударів по мирних громадянах у Сирії

Про це він сказав у коментарі турецькому агентству Anadolu.

Дипломат висловив підтримку уряду Туреччини у зв'язку із порушенням російським військовим літаком Су-24 повітряного простору цієї країни.

"Ми вважаємо, що Туреччина діяла так, як повинна була діяти, коли її кордони були порушені", - наголосив Корсунський.

Український дипломат додав, що "я рішуче підтримую турецьку позицію, і я вірю, що Туреччина зробила усе можливе, щоб уникнути конфронтації та зменшити напругу з Росією".

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З моменту збиття російського військового літака, який порушив турецький повітряний простір неподалік сирійського кордону, Росія оголосила про запровадження низки санкцій проти Туреччини.

Серед запроваджених Москвою обмежувальних заходів було оголошено про припинення дії угоди про безвізовий режим та заборону імпорту низки турецьких товарів і продуктів харчування. Росія також закликала своїх громадян бойкотувати Туреччину як туристичний напрямок.

Посол України у Туреччині назвав дії Росії "повністю непропорційними" та зазначив, що санкції завдадуть шкоди не тільки Туреччині, але й самій Росії.

За словами Корсунського, за такої ситуації у зв'язку із санкціями можна сказати, що "коли ви граєте з вогнем - приготуйтеся бути обпеченими". Посол вважає, що "заяви Росії, що нібито усі країни неправі, і тільки вона права, є повним абсурдом".

Корсунський висловлює переконання, що Туреччина хоче миру у Сирії.

"Ми не можемо зрозуміти, як Росія може підтримувати цього кривавого диктатора (сирійського президента Башара - УНІАН) аль-Асада та його боротьбу і вбивства власного народу. Зараз Росія підтримує його та бере участь у авіаударах проти цивільного населення на півночі Сирії, яка заселена туркменами", - резюмував український посол.